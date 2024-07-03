Ortaggio per la salsa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ortaggio per la salsa' è 'Pomodoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMODORO

Perché la soluzione è Pomodoro? Il pomodoro è un frutto molto usato in cucina, ma comunemente considerato un ortaggio. È fondamentale per preparare molte salse e piatti italiani, donando colore e sapore. La sua versatilità lo rende un ingrediente indispensabile nelle cucine di tutto il mondo. Ricco di licopene, è anche benefico per la salute. Viene coltivato in numerose regioni e rappresenta un simbolo della tradizione culinaria mediterranea.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ortaggio per la salsa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ortaggio per la salsa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ortaggio per la salsa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ortaggio per la salsa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pomodoro:

P Padova O Otranto M Milano O Otranto D Domodossola O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ortaggio per la salsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

