I frati che vanno alla cerca
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SOLUZIONE: QUESTUANTI
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Perché la soluzione è Questuanti? I questuanti sono frati che si dedicano alla ricerca di elemosina per sostenere le loro comunità e opere caritative. La loro attività si svolge spesso in modo itinerante, attraversando le strade e le piazze delle città, chiedendo ai passanti un contributo per le necessità della loro congregazione. Questa pratica, radicata nella tradizione religiosa, permette loro di mantenere viva la missione di aiuto e di servizio ai bisognosi. La presenza dei questuanti è un segno della fede attiva e dell'impegno sociale delle comunità religiose.
I frati che vanno alla cerca nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Questuanti
Se la definizione "I frati che vanno alla cerca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Questuanti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I frati che vanno alla cerca
- Risposta: QUESTUANTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: Q_________
- Inizia con: Q
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Questuanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I frati che vanno alla cerca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La cerca effettuata dai frati La cerca eseguita dai frati Vanno in cerca di resti Si cerca per distrarsi Abito per frati
Altre definizioni collegate
Con frati: Le calzature dei frati
Con vanno: Vanno a meditare nelle pagode
Con cerca: Si cerca di ammazzarlo per non annoiarsi