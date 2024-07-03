I frati che vanno alla cerca

Sara Verdi | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I frati che vanno alla cerca' è 'Questuanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUESTUANTI

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Perché la soluzione è Questuanti? I questuanti sono frati che si dedicano alla ricerca di elemosina per sostenere le loro comunità e opere caritative. La loro attività si svolge spesso in modo itinerante, attraversando le strade e le piazze delle città, chiedendo ai passanti un contributo per le necessità della loro congregazione. Questa pratica, radicata nella tradizione religiosa, permette loro di mantenere viva la missione di aiuto e di servizio ai bisognosi. La presenza dei questuanti è un segno della fede attiva e dell'impegno sociale delle comunità religiose.

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I frati che vanno alla cerca nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Questuanti

Se la definizione "I frati che vanno alla cerca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Questuanti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I frati che vanno alla cerca
  • Risposta: QUESTUANTI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: Q_________
  • Inizia con: Q
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

Q Quarto
U Udine
E Empoli
S Savona
T Torino
U Udine
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Questuanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I frati che vanno alla cerca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con vanno: Vanno a meditare nelle pagode 

Con cerca: Si cerca di ammazzarlo per non annoiarsi 