I frati che vanno alla cerca

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I frati che vanno alla cerca' è 'Questuanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUESTUANTI

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Perché la soluzione è Questuanti? I questuanti sono frati che si dedicano alla ricerca di elemosina per sostenere le loro comunità e opere caritative. La loro attività si svolge spesso in modo itinerante, attraversando le strade e le piazze delle città, chiedendo ai passanti un contributo per le necessità della loro congregazione. Questa pratica, radicata nella tradizione religiosa, permette loro di mantenere viva la missione di aiuto e di servizio ai bisognosi. La presenza dei questuanti è un segno della fede attiva e dell'impegno sociale delle comunità religiose.

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I frati che vanno alla cerca nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Questuanti

Se la definizione "I frati che vanno alla cerca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Questuanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I frati che vanno alla cerca

I frati che vanno alla cerca Risposta: QUESTUANTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: Q_________

Q_________ Inizia con: Q

Q Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

Q Quarto U Udine E Empoli S Savona T Torino U Udine A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Questuanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I frati che vanno alla cerca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.