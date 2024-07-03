Fenomeno oceanico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fenomeno oceanico' è 'Marea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAREA

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Perché la soluzione è Marea? La marea è un fenomeno oceanico che si manifesta con il risalire e il calare periodico del livello del mare, causato dall'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole sulla Terra. Questo movimento regolare influenza le coste, permettendo attività come la pesca e il turismo. La marea può essere alta o bassa, determinando variazioni evidenti nel paesaggio marino. La sua periodicità e intensità sono fondamentali per comprendere le dinamiche degli ecosistemi marini e le attività umane che vi si svolgono.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fenomeno oceanico". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fenomeno oceanico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marea

Se la definizione "Fenomeno oceanico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fenomeno oceanico" conferma che la soluzione 'Marea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marea

M Milano A Ancona R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fenomeno oceanico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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