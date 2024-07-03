Diede nome a un effimera repubblica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diede nome a un effimera repubblica' è 'Salò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALÒ

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Perché la soluzione è Salò? Salò è il nome di una breve repubblica istituita durante la Seconda guerra mondiale, nel nord Italia, sotto il controllo fascista e tedesco. Questa entità politica esistette dal 1943 al 1945, rappresentando un tentativo di creare uno stato indipendente con caratteristiche autoritarie. La sua denominazione è strettamente collegata alla città di Salò, dove fu proclamata e dove si concentrarono le principali sedi di governo. La repubblica di Salò rimane un episodio storico di breve durata, segnato da conflitti e controversie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diede nome a un effimera repubblica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Diede nome a un effimera repubblica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Salò

Se la definizione "Diede nome a un effimera repubblica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diede nome a un effimera repubblica" conferma che la soluzione 'Salò' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Salò

S Savona A Ancona L Livorno Ò -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diede nome a un effimera repubblica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salò' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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