Il Congo lo fu del Belgio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Congo lo fu del Belgio' è 'Colonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONIA

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Perché la soluzione è Colonia? Il Congo fu del Belgio, un esempio di colonia, un territorio sotto il controllo di uno stato estero. La colonia è caratterizzata dalla dominazione politica e amministrativa di una potenza straniera su un'area e sulla sua popolazione. Attraverso questa struttura, il paese soggetto subisce influenze culturali, economiche e sociali imposte dall'ente colonizzatore. La presenza coloniale spesso lascia tracce profonde nel tessuto storico e nella memoria collettiva delle popolazioni coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Congo lo fu del Belgio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il Congo lo fu del Belgio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Colonia

Se la definizione "Il Congo lo fu del Belgio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Congo lo fu del Belgio" conferma che la soluzione 'Colonia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Colonia

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Congo lo fu del Belgio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colonia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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