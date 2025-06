Un ciclista da cima Coppi nei cruciverba: la soluzione è Scalatore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un ciclista da cima Coppi' è 'Scalatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALATORE

Curiosità e Significato di Scalatore

Hai risolto il cruciverba con Scalatore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Scalatore.

Perché la soluzione è Scalatore? Un scalatore è un ciclista specializzato nelle salite ripide e impegnative delle montagne, capace di superare i percorsi più duri con grande abilità. È spesso protagonista nelle gare di alta montagna, come il Giro d’Italia, grazie alla sua capacità di mantenere alta velocità anche in pendenze estreme. In breve, è il re delle salite, una figura fondamentale nel mondo del ciclismo professionistico.

Come si scrive la soluzione Scalatore

Hai trovato la definizione "Un ciclista da cima Coppi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

