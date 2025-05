Aggiustato o protetto nei cruciverba: la soluzione è Riparato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aggiustato o protetto' è 'Riparato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPARATO

Curiosità e Significato di "Riparato"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Riparato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Riparato.

Riparato si riferisce a qualcosa che è stato ripristinato o messo in condizioni ottimali dopo un danneggiamento. Può riguardare oggetti fisici, come un apparecchio o un veicolo, oppure situazioni, come rapporti tra persone, dove si è intervenuti per risolvere problemi o conflitti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Riparato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aggiustato o protetto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

