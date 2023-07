Aggiustato messo a posto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiustato messo a posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIPARATO

Significato/Curiosità : Aggiustato messo a posto

Quando qualcosa viene "riparato", significa che è stato aggiustato o messo a posto dopo essere stato danneggiato o non funzionante. La riparazione coinvolge il processo di individuare il problema, rimediare al difetto e ripristinare l'oggetto o il sistema al suo stato funzionante originale. Può riguardare una vasta gamma di cose, come elettrodomestici, veicoli, apparecchiature elettroniche o strutture fisiche. La riparazione richiede competenze specifiche, conoscenza degli strumenti appropriati e una comprensione del funzionamento dell'oggetto. Attraverso la riparazione, si cerca di prolungare la durata di vita e l'utilizzo dell'oggetto, evitando la necessità di sostituirlo completamente. La riparazione è spesso una soluzione più economica e sostenibile rispetto all'acquisto di un nuovo oggetto.

Altre risposte alla domanda : Aggiustato messo a posto : aggiustato; messo; posto; aggiustato trovato in extremis; aggiustato , sanato; Il caffè aggiustato ; Contrattare per trovare un compromesso ; Il permesso in latino; Omicidio commesso per avvelenamento; messo in basso; Promulgato emesso ; È esposto nell atrio delle stazioni; Il popolino opposto al patriziato; Non lasciare il posto ; Ha preso il posto dell Alitalia; Si issa al posto del fiocco;

