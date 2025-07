Rappresentare con parole nei cruciverba: la soluzione è Descrivere

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rappresentare con parole' è 'Descrivere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DESCRIVERE

Curiosità e Significato di Descrivere

Perché la soluzione è Descrivere? Descrivere significa raccontare o spiegare qualcosa usando parole, per far capire a chi ascolta o legge di cosa si tratta. È un modo di rappresentare con dettagli e immagini mentali ciò che si vuole comunicare, rendendo più facile l’immaginazione e la comprensione. In sostanza, descrivere vuol dire dipingere con le parole ciò che si ha davanti agli occhi della mente.

Come si scrive la soluzione Descrivere

D Domodossola

E Empoli

S Savona

C Como

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A R O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMORE" AMORE

