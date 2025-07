Pinze per il camino nei cruciverba: la soluzione è Molle

Home / Soluzioni Cruciverba / Pinze per il camino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pinze per il camino' è 'Molle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOLLE

Curiosità e Significato di Molle

Non fermarti alla soluzione! Conosci Molle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Molle.

Perché la soluzione è Molle? Le pinze per il camino sono strumenti utilizzati per maneggiare e sistemare la legna in modo sicuro, evitando bruciature o incidenti. La soluzione MOLLE si riferisce invece a elementi elastici che si comprimono e si estendono, spesso usati in meccanica o arredamento. Entrambi i termini rappresentano oggetti utili e pratici, evidenziando come strumenti e componenti possano semplificare la vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parte del caminoLe pinze che bloccano le autoSi appendono al camino in attesa della BefanaLa scintilla che si libera da un camino accesoLa cassetta con cacciaviti e pinze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Molle

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pinze per il camino", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E L N C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CILENI" CILENI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.