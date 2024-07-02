L astronave di Star Trek
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L astronave di Star Trek' è 'Enterprise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ENTERPRISE
Perché la soluzione è Enterprise? L'Enterprise è un'astronave iconica che appare nella serie televisiva Star Trek, simbolo di avventure spaziali e scoperte scientifiche. Questa nave spaziale rappresenta l'esplorazione dell'universo e la ricerca di nuove forme di vita e civiltà. Dotata di tecnologie avanzate e di un equipaggio di esperti, l'Enterprise si distingue per la sua capacità di attraversare galassie e affrontare sfide complesse. La sua presenza ha segnato un'epoca nel mondo della fantascienza e della cultura pop.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L astronave di Star Trek". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
L astronave di Star Trek nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Enterprise
Questa pagina è dedicata alla definizione "L astronave di Star Trek" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L astronave di Star Trek" conferma che la soluzione 'Enterprise' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Enterprise
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L astronave di Star Trek" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Enterprise' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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