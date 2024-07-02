L astronave di Star Trek

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L astronave di Star Trek' è 'Enterprise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTERPRISE

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Perché la soluzione è Enterprise? L'Enterprise è un'astronave iconica che appare nella serie televisiva Star Trek, simbolo di avventure spaziali e scoperte scientifiche. Questa nave spaziale rappresenta l'esplorazione dell'universo e la ricerca di nuove forme di vita e civiltà. Dotata di tecnologie avanzate e di un equipaggio di esperti, l'Enterprise si distingue per la sua capacità di attraversare galassie e affrontare sfide complesse. La sua presenza ha segnato un'epoca nel mondo della fantascienza e della cultura pop.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L astronave di Star Trek". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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L astronave di Star Trek nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Enterprise

Questa pagina è dedicata alla definizione "L astronave di Star Trek" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L astronave di Star Trek" conferma che la soluzione 'Enterprise' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Enterprise

E Empoli N Napoli T Torino E Empoli R Roma P Padova R Roma I Imola S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L astronave di Star Trek" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Enterprise' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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