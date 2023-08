Come un iconico raggio di Star Trek - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un iconico raggio di Star Trek. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAENTE

Significato/Curiosita : Come un iconico raggio di star trek

Voce principale: star trek. popoli, civiltà, specie e animali extraterrestri che compaiono nel franchising di star trek, iniziato con il lancio della serie... Fune traente agenti sul freno meccanico di emergenza, che avrebbe evitato variazioni allo sforzo di trazione al semianello superiore della fune traente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

