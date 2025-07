Aiutano i saltatori nei cruciverba: la soluzione è Aste

ASTE

Curiosità e Significato di Aste

Approfondisci la parola di 4 lettere Aste: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aste? Le aste sono strumenti utilizzati per sostenere e fissare oggetti, come tende, quadri o pali, offrendo stabilità e sicurezza. La loro funzione principale è quella di aiutare i saltatori a mantenere l’equilibrio e a superare ostacoli durante le gare di salto in alto o in lungo. In breve, le aste sono alleate fondamentali per chi cerca di raggiungere nuove altezze o lunghezze con sicurezza.

Come si scrive la soluzione Aste

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aiutano i saltatori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A G A N D E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARDENIA" GARDENIA

