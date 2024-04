La Soluzione ♚ Stendardi bandiere La definizione e la soluzione di 8 lettere: Stendardi bandiere. VESSILLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Stendardi bandiere: Il vessillo è in senso stretto il drappo che serve da insegna. Fin dalla più remota antichità l'uomo sentì la necessità pratica di rendere facilmente visibile il proprio potere ed inalberò una insegna, un qualsiasi manufatto cioè che lo differenziasse dagli altri uomini e lo facesse riconoscere a distanza. I popoli antichi, Assiri, Indi, Sciti, Persiani, etc., li adoperavano nelle milizie dipingendovi figure riguardanti avvenimenti o simboli della loro storia. I Tebani vi raffiguravano la sfinge e gli Ateniesi la civetta. Nell'esercito romano i vessilli erano le bandiere dei vari reparti, mentre signa erano chiamate le insegne ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il vessillo è in senso stretto il drappo che serve da insegna. Fin dalla più remota antichità l'uomo sentì la necessità pratica di rendere facilmente visibile il proprio potere ed inalberò una insegna, un qualsiasi manufatto cioè che lo differenziasse dagli altri uomini e lo facesse riconoscere a distanza. I popoli antichi, Assiri, Indi, Sciti, Persiani, etc., li adoperavano nelle milizie dipingendovi figure riguardanti avvenimenti o simboli della loro storia. I Tebani vi raffiguravano la sfinge e gli Ateniesi la civetta. Nell'esercito romano i vessilli erano le bandiere dei vari reparti, mentre signa erano chiamate le insegne ... vessilli m pl plurale di vessillo Sillabazione ves | sìl | li Pronuncia IPA: /ves'silli/ Etimologia / Derivazione vedi vessillo Sinonimi bandiere, insegne, stendardi, emblemi, simboli, segnali Altre Definizioni con vessilli; stendardi; bandiere; Un festone di bandiere; Portavano le bandiere; Cerca altre soluzioni cruciverba

VESSILLI

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Stendardi bandiere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.