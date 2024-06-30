Qualsiasi movimento volontario del corpo
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Qualsiasi movimento volontario del corpo' è 'Attività Fisica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATTIVITÀ FISICA
Perché la soluzione è Attività Fisica? L'attività fisica comprende ogni movimento volontario del corpo che coinvolge i muscoli e richiede uno sforzo consapevole. Essa può essere praticata in diversi contesti, come lo sport, il lavoro o il tempo libero, contribuendo al mantenimento della salute generale. La partecipazione regolare favorisce la circolazione sanguigna, rafforza i muscoli e migliora la resistenza fisica. La sua importanza è riconosciuta a livello globale per il benessere psicofisico di ogni individuo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Qualsiasi movimento volontario del corpo". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Qualsiasi movimento volontario del corpo nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Attività Fisica
La soluzione associata alla definizione "Qualsiasi movimento volontario del corpo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Qualsiasi movimento volontario del corpo" conferma che la soluzione 'Attività Fisica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Attività Fisica
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Qualsiasi movimento volontario del corpo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Attività Fisica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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