La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Penna a sfera' è 'Biro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIRO

Curiosità e Significato di "Biro"

La parola Biro è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Biro.

Perché la soluzione è Biro? La BIRO è un tipo di penna che utilizza un inchiostro viscoso, il quale viene distribuito attraverso una sfera presente alla punta, permettendo di scrivere in modo fluido e senza sbavature. Questo strumento di scrittura è stato inventato dall'argentina Laszlo Biro nel 1938, e il suo nome è diventato di uso comune per indicare le penne a sfera in generale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha un pallino per la scritturaLa penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilograficaUna invenzione che lascia il segnoTipo di penna a sferaUna penna a sferaUn tipo di penna a sfera

Come si scrive la soluzione: Biro

Hai davanti la definizione "Penna a sfera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

I Imola

R Roma

O Otranto

