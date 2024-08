La Soluzione ♚ Ha un pallino per la scrittura La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BIRO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BIRO

Curiosità su Ha un pallino per la scrittura: László József Bíró, ispanizzato in Ladislao José Biro (Budapest, 29 settembre 1899 – Buenos Aires, 24 ottobre 1985), è stato un giornalista e inventore ungherese naturalizzato argentino, famoso per aver ideato la penna a sfera che porta il suo nome. Biografia Giovinezza Figlio di Mózes Mátyás Schweiger e di Janka, nata Ullmann, entrambi di origine ebraica.

Altre Definizioni con biro; pallino; scrittura; Penna a sfera; La penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilografica; Un tipo di elicottero; Un pallino di grandine; Si dirigono sul pallino; Hanno il pallino di far acquisti; La scrittura degli Assiri; Scrittura a comando; Un antica scrittura celtica;