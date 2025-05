Danneggia i denti nei cruciverba: la soluzione è Tartaro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Danneggia i denti' è 'Tartaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTARO

Curiosità e Significato di "Tartaro"

Hai risolto il cruciverba con Tartaro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tartaro.

Perché la soluzione è Tartaro? Il tartaro è una sostanza calcarea che si forma sui denti quando la placca dentale non viene rimossa adeguatamente. Col tempo, il tartaro può indurirsi e contribuire a problemi dentali come carie e gengiviti. Per mantenere una buona salute orale, è importante spazzolare i denti regolarmente e fare visite dal dentista per rimuovere eventuali accumuli di tartaro.

Un antico oltretombaSi forma su denti e bottiIl nero dei dentiProvoca mal di dentiDenti per azzannareSe le brucia chi si danneggia

Come si scrive la soluzione Tartaro

Hai davanti la definizione "Danneggia i denti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

