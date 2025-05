Si forma su denti e botti nei cruciverba: la soluzione è Tartaro

Home / Soluzioni Cruciverba / Si forma su denti e botti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si forma su denti e botti' è 'Tartaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTARO

Curiosità e Significato di "Tartaro"

La parola Tartaro è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tartaro.

Il tartaro è una patina calcarea che si forma sui denti, inizialmente come placca batterica, e poi si mineralizza. Si manifesta come una sostanza dura e gialla, spesso visibile e difficile da rimuovere, che può portare a problemi gengivali e carie se non trattata regolarmente con igiene orale e pulizia dentistica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si forma nelle bottiSi forma sui dentiSi forma nell orecchioSi pratica per restare in formaSi deposita nelle botti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Tartaro

Stai cercando la risposta alla definizione "Si forma su denti e botti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E A O N N N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENNAGONO" ENNAGONO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.