Attenuare un rumore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attenuare un rumore' è 'Ovattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OVATTARE
Perchè la soluzione è Ovattare? Quando si vuole ridurre il rumore, si cerca di ovattare l’ambiente. Questo processo aiuta a rendere più confortevole lo spazio, creando un senso di calma e tranquillità. Ovattare permette di ascoltare meglio le conversazioni o di godersi un momento di relax senza distrazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Attenuare un rumore
- Risposta: OVATTARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: O_______
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Attenuare un rumore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ovattare
Quando la definizione "Attenuare un rumore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ovattare'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Ovattare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attenuare un rumore". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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