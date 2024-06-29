Attenuare un rumore

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attenuare un rumore' è 'Ovattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVATTARE

Perchè la soluzione è Ovattare? Quando si vuole ridurre il rumore, si cerca di ovattare l’ambiente. Questo processo aiuta a rendere più confortevole lo spazio, creando un senso di calma e tranquillità. Ovattare permette di ascoltare meglio le conversazioni o di godersi un momento di relax senza distrazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Attenuare un rumore
  • Risposta: OVATTARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: O_______
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E
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Attenuare un rumore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ovattare

Quando la definizione "Attenuare un rumore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ovattare'.

Le 8 lettere della soluzione

O Otranto
V Venezia
A Ancona
T Torino
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Ovattare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attenuare un rumore". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con attenuare: Ridimensionare attenuare 

Con rumore: Ha vinto Sanremo nel 2020 con Fai rumore 