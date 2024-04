La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ridimensionare attenuare. SMINUIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Con etica DIY (acronimo di Do It Yourself, equivalente dell'italiano fai da te) ci si riferisce ad un'etica anticonsumista dell'autosufficienza che prevede lo svolgimento di attività senza l'aiuto di un esperto pagato. L'etica del fai-da-te promuove l'idea che chiunque sia in grado di acquisire le conoscenze richieste per svolgere una certa varietà di compiti invece di affidarsi a dei tecnici. Il termine può riferirsi a una varietà di discipline, tra cui il miglioramento della casa, il primo soccorso, alcune attività politiche o i lavori creativi. Piuttosto che sminuire o mostrare disdegno per coloro che si dedicano al lavoro manuale o ai ...

sminuire (vai alla coniugazione)

far diminuire la quantità, la dimensione, la misura di qualcosa far figurare qualcosa o qualcuno come meno importante o rilevante il suo modo di sminuire alcuni studenti è certamente offensivo e direi quasi oltraggioso

Intransitivo

sminuire (vai alla coniugazione)

ridursi in dimensione, decrescere

Sillabazione

smi | nu | ì | re

Pronuncia

IPA: /zminu'ire/

Etimologia / Derivazione

deriva da s- e diminuire

Sinonimi

diminuire, ridurre, rimpicciolire

( senso figurato ) svalutare, sottovalutare, deprezzare, criticare, minimizzare, ridimensionare

svalutare, sottovalutare, deprezzare, criticare, minimizzare, ridimensionare ( senso figurato ) deprimere

deprimere svilire

( gergale ) non interessarsi minimamente

non interessarsi minimamente (per estensione) (senso figurato) evitare, non affrontare

Contrari

aumentare, ingrandire, accrescere

apprezzare, rivalutare, sopravvalutare

riconoscere

( per estensione ) confermare

confermare convalidare

Parole derivate

sminuirsi

Termini correlati