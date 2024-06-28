È squisito con le lenticchie

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È squisito con le lenticchie' è 'Zampone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAMPONE

Perché la soluzione è Zampone? Il zampone è un insaccato di origine italiana, realizzato con la zampa anteriore del maiale, che viene insaccata in una cotenna e stagionata. Questo piatto è molto apprezzato per il suo sapore intenso e la consistenza morbida, risultando un vero e proprio comfort food durante le festività. La sua preparazione richiede cura e attenzione, e la sua presenza sulle tavole italiane rappresenta una tradizione consolidata. La sua bontà si riconosce al primo assaggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È squisito con le lenticchie". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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È squisito con le lenticchie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Zampone

Questa pagina è dedicata alla definizione "È squisito con le lenticchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È squisito con le lenticchie" conferma che la soluzione 'Zampone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Zampone

Z Zara A Ancona M Milano P Padova O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È squisito con le lenticchie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zampone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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