DIFENSORE

Curiosità e Significato di Difensore

Perché la soluzione è Difensore? Il termine difensore si riferisce a chi ha il compito di proteggere e preservare qualcosa, come nel calcio dove è il giocatore che difende la porta dagli attacchi avversari. In senso più ampio, indica anche chi tutela diritti, interessi o valori, svolgendo un ruolo fondamentale per mantenere l’equilibrio e la sicurezza in vari contesti. È un elemento chiave per garantire stabilità e protezione.

Come si scrive la soluzione Difensore

Hai davanti la definizione "Contrasta l attaccante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

F Firenze

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

