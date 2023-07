Uno degli avvocati in causa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno degli avvocati in causa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIFENSORE

Significato/Curiosita : Uno degli avvocati in causa

Significati, vedi avvocato (disambigua). disambiguazione – "avvocati" rimanda qui. se stai cercando la fiction italiana, vedi avvocati (miniserie televisiva)... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi difensore (disambigua). il difensore, in alcuni sport di squadra, è il giocatore che viene chiamato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

