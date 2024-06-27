Il Gegè che fa lo scat con Arbore nei cruciverba: la soluzione è Telesforo

TELESFORO

Soluzione Il Gegè che fa lo scat con Arbore - Telesforo

Le 9 lettere della soluzione Telesforo:
T Torino
E Empoli
L Livorno
E Empoli
S Savona
F Firenze
O Otranto
R Roma
O Otranto

