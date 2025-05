Luoghi di preghiere e rinunce nei cruciverba: la soluzione è Eremi

EREMI

Curiosità e Significato di "Eremi"

Approfondisci la parola di 5 lettere Eremi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Gli eremi sono luoghi solitari e appartati dove gli individui si ritirano per dedicarsi alla preghiera, alla meditazione e alla contemplazione. Questi spazi, spesso naturali, sono scelti per favorire la rinuncia alle distrazioni del mondo esterno e per approfondire la connessione spirituale.

Come si scrive la soluzione: Eremi

E Empoli

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

