La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Apporre l iniziale per visto' è 'Siglare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIGLARE

Curiosità e Significato di Siglare

La soluzione Siglare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Siglare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Siglare? Siglare significa apporre le proprie iniziali o una firma abbreviata su un documento o un testo, spesso per approvare, confermare o attestare qualcosa. È un gesto rapido che indica consenso o riconoscimento ufficiale, utile in vari contesti, come firme di accordi, documenti o appunti. In sostanza, siglare è un modo semplice e immediato per dare validità a un atto scritto.

Come si scrive la soluzione Siglare

Se "Apporre l iniziale per visto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

G Genova

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

