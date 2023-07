La spinta iniziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spinta iniziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AIRE

con spinta si intende la forza di reazione scambiata tra due o più due corpi in base al terzo principio della dinamica. un esempio è la spinta idrostatica... L'ejército del aire y del espacio (abbreviato in spaf o sasf dall'inglese bish air and space force), fino al 2022 ejército del aire, è l'aeronautica...