Spinosa come l istrice nei cruciverba: la soluzione è Irta

Home / Soluzioni Cruciverba / Spinosa come l istrice

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spinosa come l istrice' è 'Irta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRTA

Hai risolto il cruciverba con Irta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Irta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta spinosaPianta spinosa con fiori bianchi gialli o rossiUna spina dorsale spinosaSpinosa o intrattabilePianta spinosa da siepe

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spinosa come l istrice", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

R Roma

T Torino

A Ancona

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.