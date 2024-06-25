Ridotte in minuti pezzi

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ridotte in minuti pezzi' è 'Trite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRITE

Come completare la definizione

  • Definizione: Ridotte in minuti pezzi
  • Risposta: TRITE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: T____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

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Perché la soluzione è Trite? La parola TRITE si riferisce a espressioni o contenuti che risultano banali e scontati, spesso ripetuti molte volte senza aggiungere nulla di nuovo. La loro ripetizione le rende facilmente prevedibili e poco interessanti, riducendone l'impatto emotivo e comunicativo. In questo modo, la comunicazione si semplifica, diventando meno coinvolgente e più monotona. La loro presenza può essere percepita come un fastidio, poiché non offrono stimoli o novità. La loro ripetizione in testi o discorsi ridotte in minuti pezzi.

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La risposta alla definizione 'Ridotte in minuti pezzi'

La soluzione associata alla definizione "Ridotte in minuti pezzi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trite'.

Schemi utili per Trite

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con T
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: T____
  • Schema finale: _RITE

Le 5 lettere della soluzione Trite

T Torino
R Roma
I Imola
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Trite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ridotte in minuti pezzi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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