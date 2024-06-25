Rende insensibile il paziente

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rende insensibile il paziente' è 'Anestesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANESTESIA

Perché la soluzione è Anestesia? L'anestesia è una procedura medica che, attraverso l'uso di farmaci specifici, rende insensibile il paziente al dolore durante interventi chirurgici o procedure diagnostiche. Questa tecnica permette di mantenere il paziente in uno stato di incoscienza o di assenza di sensibilità, garantendo il comfort e la sicurezza durante l'intervento. La scelta del tipo di anestesia dipende dal tipo di operazione e dalle condizioni del paziente, assicurando un'esperienza più sicura e meno dolorosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rende insensibile il paziente". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Rende insensibile il paziente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Anestesia

Se la definizione "Rende insensibile il paziente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rende insensibile il paziente" conferma che la soluzione 'Anestesia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Anestesia

A Ancona N Napoli E Empoli S Savona T Torino E Empoli S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rende insensibile il paziente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anestesia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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