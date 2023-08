Rendeva insensibile un paziente durante l operazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendeva insensibile un paziente durante l operazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETERE

Significato/Curiosita : Rendeva insensibile un paziente durante l operazione

Titolo. etere – molecola della classe degli eteri etere dietilico, o "etere" – sostanza chimica che in passato veniva utilizzata nelle anestesie etere dimetilico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

