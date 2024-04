La definizione e la soluzione di 13 lettere: I grandi gruppi che sfilano al Carnevale di Rio. SCUOLE DI SAMBA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il termine Scuola di samba (Escola de samba in portoghese) indica, nell'accezione più completa della definizione, un'aggregazione di persone e mezzi coinvolti nella realizzazione della sfilata in occasione della parata del carnevale brasiliano. In occasione del carnevale di Rio de Janeiro si definisce Scuola di samba un gruppo di persone (1000-5000) che sfilano all'unisono lungo il Sambodromo di Rio, accompagnate da carri allegorici a ritmo di samba. Ogni anno viene scelto liberamente da ogni scuola un "enredo" cioè un tema da cui partire per ispirare la sfilata.

ballo ( approfondimento) m (pl.: balli)

(arte) (musica) (danza) movimento essenzialmente dei piedi e quindi del corpo a ritmo di musica o del canto sala da ballo

Voce verbale

ballo

1ª persona singolare del presente semplice indicativo di ballare

Sillabazione

bàl | lo

Pronuncia

IPA: /'ballo/

Etimologia / Derivazione

deverbale di ballare

Citazione

Sinonimi

danza, giro di danza, festa danzante, serata danzante, festa, serata, veglione

( regionale ) giro di ballo

giro di ballo (senso figurato) successione, sequela, ridda, balletto, avvicendamento

Parole derivate

ballerino

Termini correlati

fandango (spagnolo), mazurca (polacca), polca (boema); (antico) carola, gavotta, minuetto, pavana, ciaccona; (ottocentesco) quadriglia, valzer, (americano) twist, rock and roll, hip hop; (sudamericano) cha-cha-cha, rumba, samba, tango; (vivace) tarantella, cancan

Alterati

(diminutivo) balletto, ballonzolo

