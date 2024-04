La Soluzione ♚ Contende a Sèvres il primato delle porcellane

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Contende a Sèvres il primato delle porcellane. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIMOGES

Curiosità su Contende a sevres il primato delle porcellane: conte di a series il primato delle porcellane" Limoges (Lemòtges o Limòtges in occitano) è un comune francese della Francia sud-occidentale, capoluogo del dipartimento dell'Alta Vienne, nella regione Nuova Aquitania. La città è attraversata dal fiume Vienne, ed è situata 220 km a nord-est della città di Bordeaux, 290 km a nord di Tolosa e 390 km a sud di Parigi. Con 141.569 abitanti è la ventiquattresima città francese, posta al centro di un agglomerato di 210.000 abitanti. La sua area urbana conta 281.180 abitanti, la trentaseiesima per popolazione della Francia. Oltre che avere dato i natali al pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, Limoges è universalmente conosciuta per la ...

Altre Definizioni con limoges; contende; sèvres; primato; porcellane;