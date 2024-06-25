Si parla nel Belgio

Home / Soluzioni Cruciverba / Si parla nel Belgio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si parla nel Belgio' è 'Vallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VALLONE

Come completare la definizione Definizione: Si parla nel Belgio

Si parla nel Belgio Risposta: VALLONE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: V______

V______ Inizia con: V

V Finisce con: E

Perché la soluzione è Vallone? In Belgio, il termine vallone si riferisce a una persona di lingua francese che vive nella regione di Vallonia, nel sud del paese. Questa parola identifica anche il dialetto parlato in questa zona, distinto dal fiammingo, lingua ufficiale nel nord. I valloni sono parte integrante della cultura locale e contribuiscono alla diversità linguistica del Belgio. La voce vallone richiama quindi sia l’identità culturale di chi abita nella regione meridionale sia la lingua che utilizza quotidianamente.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Vallone' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si parla nel Belgio: soluzione cruciverba da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si parla nel Belgio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vallone'.

Schemi utili per Vallone

Schema parole: 7

La soluzione inizia con V

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: V______

Schema finale: ___LONE

Le 7 lettere della soluzione Vallone

V Venezia A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Vallone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si parla nel Belgio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.