Si parla nel Belgio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si parla nel Belgio' è 'Vallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VALLONE
Come completare la definizione
- Definizione: Si parla nel Belgio
- Risposta: VALLONE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: V______
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Vallone? In Belgio, il termine vallone si riferisce a una persona di lingua francese che vive nella regione di Vallonia, nel sud del paese. Questa parola identifica anche il dialetto parlato in questa zona, distinto dal fiammingo, lingua ufficiale nel nord. I valloni sono parte integrante della cultura locale e contribuiscono alla diversità linguistica del Belgio. La voce vallone richiama quindi sia l’identità culturale di chi abita nella regione meridionale sia la lingua che utilizza quotidianamente.
Si parla nel Belgio: soluzione cruciverba da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Si parla nel Belgio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vallone'.
Schemi utili per Vallone
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con V
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: V______
- Schema finale: ___LONE
Le 7 lettere della soluzione Vallone
La soluzione 'Vallone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si parla nel Belgio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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