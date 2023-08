Lingua romanza della Walonreye nel sud del Belgio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua romanza della Walonreye nel sud del Belgio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VALLONE

Significato/Curiosita : Lingua romanza della walonreye nel sud del belgio

Delle fonti. la vallonia (in francese: wallonie, in vallone: walonreye, in olandese: wallonië, in tedesco: wallonien), o regione vallona (in francese: région... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

