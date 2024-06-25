Panciuta pentola in terracotta

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Panciuta pentola in terracotta' è 'Pignatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIGNATTA

Come completare la definizione

  • Definizione: Panciuta pentola in terracotta
  • Risposta: PIGNATTA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perché la soluzione è Pignatta? Una pignatta è una panciuta pentola in terracotta, caratterizzata dalla sua forma ampia e dal fondo spesso. Utilizzata tradizionalmente in cucina, permette di cuocere e conservare alimenti grazie alla sua capacità di mantenere il calore. La sua struttura robusta e il materiale naturale favoriscono una cottura uniforme, rendendola ideale per preparare piatti tradizionali. La pignatta è un recipiente resistente, apprezzato per le sue proprietà termiche e la semplicità d’uso.

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Panciuta pentola in terracotta: schema e soluzione enigmistica

La definizione "Panciuta pentola in terracotta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pignatta'.

Schemi utili per Pignatta

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: P_______
  • Schema finale: ____ATTA

Le 8 lettere della soluzione Pignatta

P Padova
I Imola
G Genova
N Napoli
A Ancona
T Torino
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Pignatta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Panciuta pentola in terracotta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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