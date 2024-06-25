Panciuta pentola in terracotta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Panciuta pentola in terracotta' è 'Pignatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PIGNATTA
Come completare la definizione
- Definizione: Panciuta pentola in terracotta
- Risposta: PIGNATTA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Pignatta? Una pignatta è una panciuta pentola in terracotta, caratterizzata dalla sua forma ampia e dal fondo spesso. Utilizzata tradizionalmente in cucina, permette di cuocere e conservare alimenti grazie alla sua capacità di mantenere il calore. La sua struttura robusta e il materiale naturale favoriscono una cottura uniforme, rendendola ideale per preparare piatti tradizionali. La pignatta è un recipiente resistente, apprezzato per le sue proprietà termiche e la semplicità d’uso.
Panciuta pentola in terracotta: schema e soluzione enigmistica
La definizione "Panciuta pentola in terracotta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pignatta'.
Schemi utili per Pignatta
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: P_______
- Schema finale: ____ATTA
Le 8 lettere della soluzione Pignatta
La soluzione 'Pignatta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Panciuta pentola in terracotta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola panciuta: Una panciuta pentola in terracotta
Definizioni con la parola pentola: Serve per chiudere la pentola Rumore di fagioli in pentola La pentola del camino
Definizioni con la parola terracotta: Quello cinese di Xi an è di terracotta Piccolo zufolo di terracotta Terracotta per piatti e vasi
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una panciuta pentola in terracottaTipo di pentola spesso in terracotta o alluminioPentola in terracottaPentola di terracottaUn galletto da mettere in pentola
L N T A O S I