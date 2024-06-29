Una panciuta pentola in terracotta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una panciuta pentola in terracotta' è 'Pignatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIGNATTA

Perché la soluzione è Pignatta? La pignatta è una pentola in terracotta caratterizzata da una forma rotonda e panciuta, spesso utilizzata nelle cucine tradizionali per la cottura di piatti rustici. La sua struttura permette una distribuzione uniforme del calore, favorendo una cottura lenta e omogenea dei cibi. La sua superficie porosa contribuisce a mantenere il sapore autentico degli alimenti, rendendola ideale per preparare zuppe, stufati e altre pietanze tipiche. La pignatta rappresenta un esempio di utensile antico ancora apprezzato in molte cucine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una panciuta pentola in terracotta". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una panciuta pentola in terracotta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pignatta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una panciuta pentola in terracotta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una panciuta pentola in terracotta" conferma che la soluzione 'Pignatta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pignatta

P Padova I Imola G Genova N Napoli A Ancona T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una panciuta pentola in terracotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pignatta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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