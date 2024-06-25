La Long a est di Manhattan

SOLUZIONE: ISLAND

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Long a est di Manhattan" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Long a est di Manhattan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Island? Un'isola si trova a est di Manhattan, delimitata da acque che la separano dalla terraferma. Spesso si tratta di un territorio più piccolo, circondato da mari o fiumi, che può ospitare comunità, natura o strutture di varia natura. Questa porzione di terra rappresenta un elemento importante nel contesto geografico della zona, contribuendo alla varietà del paesaggio e alle opportunità di sviluppo e svago. La sua posizione e caratteristiche la rendono un punto di interesse per molte persone.

La definizione "La Long a est di Manhattan" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Long a est di Manhattan" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Island:

I Imola S Savona L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Long a est di Manhattan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

