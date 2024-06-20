La scoprì Verrazzano

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La scoprì Verrazzano" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scoprì Verrazzano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Staten Island? Verrazzano fu il primo europeo a esplorare e documentare l'isola situata nel porto di New York, contribuendo alla conoscenza geografica della regione. La sua esplorazione aprì la strada a futuri insediamenti e scambi tra europei e popolazioni locali. Staten Island, parte della città di New York, porta il nome di questa importante scoperta che ha segnato un momento cruciale nella storia dell'esplorazione americana.

La scoprì Verrazzano nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Staten Island

Per risolvere la definizione "La scoprì Verrazzano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scoprì Verrazzano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

S Savona T Torino A Ancona T Torino E Empoli N Napoli I Imola S Savona L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scoprì Verrazzano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

