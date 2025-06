Il più piccolo degli USA nei cruciverba: la soluzione è Rhode Island

RHODE ISLAND

Curiosità e Significato di Rhode Island

Perché la soluzione è Rhode Island? Il più piccolo degli USA si riferisce a Rhode Island, lo stato statunitense con la superficie più ridotta. Nonostante le sue dimensioni contenute, ha un ruolo importante nella storia e nella cultura americana. Rhode Island è conosciuta per le sue coste frastagliate, le spiagge e le città vivaci. È un esempio di come anche un territorio piccolo possa avere un grande carattere e fascino.

Come si scrive la soluzione Rhode Island

R Roma

H Hotel

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

I Imola

S Savona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

