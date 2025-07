Va a lavorare nei boschi nei cruciverba: la soluzione è Spaccalegna

SPACCALEGNA

Curiosità e Significato di Spaccalegna

La parola Spaccalegna è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spaccalegna.

Perché la soluzione è Spaccalegna? Spaccalegna è un termine dialettale che indica un falegname specializzato nel lavorare con il legno nei boschi, come ad esempio tagliare e modellare tronchi. È una parola colorita che richiama l’immagine di chi lavora in ambienti rurali, spesso in modo artigianale e tradizionale. Insomma, rappresenta il mestiere di chi si dedica alla gestione e al lavoro nel bosco, per trasformare il legno in materiali utili.

Come si scrive la soluzione Spaccalegna

Hai trovato la definizione "Va a lavorare nei boschi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

