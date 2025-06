Si inzaccherano quando piove nei cruciverba: la soluzione è Scarpe

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si inzaccherano quando piove' è 'Scarpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARPE

Curiosità e Significato di Scarpe

Vuoi sapere di più su Scarpe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scarpe.

Perché la soluzione è Scarpe? Le scarpe sono calzature che proteggono i piedi durante le nostre attività quotidiane. Quando piove, spesso si inzaccherano perché l'acqua penetra attraverso le suole o i materiali non impermeabili, lasciando i piedi bagnati e scomodi. È importante scegliere scarpe adatte alle condizioni atmosferiche per mantenere i piedi asciutti e in salute. Quindi, le scarpe sono fondamentali per affrontare ogni tempo con comfort e stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le ha rotte pure il ciabattinoSi allacciano ai piediDa tennis o da sera comunque si calzanoSi bagnano quando pioveSe si aprono quelle del cielo piove a dirottoSe piove si muove

Come si scrive la soluzione Scarpe

Non riesci a risolvere la definizione "Si inzaccherano quando piove"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

E Empoli

