La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fiume d una Francoforte' è 'Oder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ODER

Perché la soluzione è Oder? L'Oder è un fiume che scorre attraverso la Polonia e la Germania, famoso per il suo paesaggio naturale e la biodiversità che lo circonda. Esso rappresenta un'importante via d'acqua per il trasporto e ha storicamente svolto un ruolo cruciale nel commercio tra le due nazioni. Inoltre, l'Oder è un luogo ideale per gli amanti della natura, offrendo opportunità per escursioni e osservazione della fauna selvatica.

Come si scrive la soluzione Oder

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

R Roma

