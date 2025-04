Ferita causata da artigli - Soluzione Cruciverba: Unghiata

UNGHIATA

Lo sapevi che Wolverine: Wolverine, il cui vero nome è James "Logan" Howlett, è un personaggio dei fumetti statunitensi creato da Len Wein e dal disegnatore Herb Trimpe con la collaborazione di John Romita Sr., pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione è in The Incredible Hulk (vol. 1) n. 180 (ottobre 1974) in un breve cameo, ma il vero e proprio esordio è stato il mese successivo sul n.

