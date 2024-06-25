Evadere con il pensiero

SOLUZIONE: ASTRARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Evadere con il pensiero" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Evadere con il pensiero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Astrarsi? Evadere con il pensiero significa allontanarsi dalla realtà presente, lasciando la mente libera di esplorare mondi immaginari o desideri nascosti. È un'azione che permette di sfuggire temporaneamente alle preoccupazioni quotidiane, creando un senso di libertà interiore. Questo processo di distacco mentale aiuta a trovare conforto o ispirazione, offrendo una via di fuga dalla routine. In sostanza, rappresenta il gesto di liberarsi dalle catene della realtà attraverso l'immaginazione.

Per risolvere la definizione "Evadere con il pensiero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Evadere con il pensiero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Astrarsi:

A Ancona S Savona T Torino R Roma A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Evadere con il pensiero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

