SOLUZIONE: ASTRARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Allontanarsi con il pensiero" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Allontanarsi con il pensiero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Astrarsi? Quando la mente si distacca dalla realtà presente e si perde in pensieri lontani, si dice che si sta facendo un passo verso l'astrazione. Questo processo permette di immaginare situazioni o concetti senza essere completamente immersi nel qui e ora. È un modo di allontanarsi mentalmente dalla situazione attuale, creando uno spazio di riflessione o di sogno. Essere in uno stato del genere favorisce la creatività e la meditazione.

Se la definizione "Allontanarsi con il pensiero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Allontanarsi con il pensiero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Astrarsi:

A Ancona S Savona T Torino R Roma A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Allontanarsi con il pensiero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

