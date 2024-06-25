La carta dei tarocchi segnata con il numero 2

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La carta dei tarocchi segnata con il numero 2' è 'Papessa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPESSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La carta dei tarocchi segnata con il numero 2" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La carta dei tarocchi segnata con il numero 2". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Papessa? La figura rappresenta una donna misteriosa e saggia, simbolo di intuizione e conoscenza nascosta. È spesso associata alla spiritualità, alla riflessione e alla connessione con il mondo interiore. Questa immagine invita a fidarsi del proprio intuito e a cercare risposte profonde. La carta indica anche misteri da svelare e la forza della saggezza femminile, guidando verso la comprensione e la consapevolezza interiore.

Per risolvere la definizione "La carta dei tarocchi segnata con il numero 2", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La carta dei tarocchi segnata con il numero 2" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Papessa:

P Padova A Ancona P Padova E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La carta dei tarocchi segnata con il numero 2" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

