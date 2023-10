Una carta dei tarocchi - Cruciverba

Soldi spesi nelle scommesse) e non riguarda un uso occulto. i riferimenti ai(e altri giochi di carte) come piaga sociale continuano...

Il Bagatto è la prima carta degli arcani maggiori dei tarocchi; è conosciuta anche come il Mago, il Giocoliere, l'Artigiano. Francese: Le Bateleur, Le Joueur de Gobelets. Inglese: The Magician, The Juggler, The Pagad.