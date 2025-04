La capitale indiana - Soluzione Cruciverba: Nuova Delhi

NUOVA DELHI

Lo sapevi che? Delhi: Delhi (dall'inglese; in hindi ??????, Dilli; ; in punjabi ?????; in urdu ?????) è una città situata nel nord dell'India. Con una popolazione di 28 504 738 abitanti, Delhi è la città più popolosa dell'India, seguita da Mumbai, e la terza città più popolosa al mondo. Amministrativamente è un Territorio dell'Unione, chiamato ufficialmente Territorio Nazionale della Capitale di Delhi (National Capital Region - NCR).

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.